Demon Slayer: l'opera supera altre vette, è il miglior manga del 2021 per Da Vinci

La storia di Tanjiro Kamado e dei suoi compagni continua a sbaragliare la concorrenza, ricevendo premi e riconoscenze piuttosto ambite. In seguito all’entrata di Koyogaru Gotoge nella top 100 del TIME, prima volta della storia per un mangaka, Demon Slayer è stato eletto miglior manga del 2021 da una rivista piuttosto importante nel settore.

Le cifre registrate al botteghino grazie alla pellicola Demon Slayer: Mugen Train, e il crescente seguito grazie all’anime prodotto da Ufotable, sono state le scintille di un successo commerciale straordinario, diventato da circa due anni uno dei protagonisti del settore legati ai fumetti giapponesi. Come ogni anno la rivista Da Vinci, per la quale ha scritto anche il game designer Hideo Kojima, ha pubblicato una classifica dei 50 migliori manga, che riportiamo di seguito, dove senza molte sorprese l’opera di Gotoge si è posizionata prima, per il secondo anno consecutivo.

Demon Slayer Kimetsu no Yaiba Do not say mystery ONE PIECE Jujutsu Kaisen Golden Kamuy Onna no Sono no Hoshi What Did You Eat Yesterday? L'Attacco dei Giganti Tokyo Revengers Detective Conan Spy x Family Jaiju No. 8 Oshi no Ko Ooku: The Inner Chambers Kingdom Boku no Oto-san Frieren: Oltre la Fine del Viaggio Haikyu!! I Diari della Speziale Chinayafuru Utagawa Hyakkei Yotsuba&! Police in a Pod Blue Period Laid-Back Camp Δ The Promised Neverland Vita da Slime Space Brothers Look Back Medalist Blue Box Natsume degli Spiriti A Bride's Story My Hero Academia Sou-Bou-Tei Kowasu Beshi Poe no Ichizoku: Himitsu no Hanazono Chi: Chikyuu no Undou ni Tsuite In the Clear Moonlit Dusk Moriarty the Patriot Honey Lemon Soda Kageki Soujo!! Welcome to Demon School, Iruma-kun Chainsaw Man World Trigger JoJolion Skip and Loafer My Love Mix-Up! Go with the Clouds North by Northwest I'm a Terminal Cancer Patient, but I'm Fine Magus of the Library

È interessante notare come Jujutsu Kaisen, altro grande successo degli ultimi mesi, e L’Attacco dei Giganti siano rispettivamente al quarto e all’ottavo posto, superati da Onna no Sono no Hoshi, o Golden Kamuy. ONE PIECE d’altro canto rimane nella top 3, l’epopea piratesca di Eiichiro Oda riesce a rimarcare la propria rilevanza nel settore, sebbene sia stata superata da Do not say mystery, il giallo firmato da Yumi Tamura che ha colpito molti lettori, ricevendo anche una candidatura al premio Shogagukan come miglior manga nel 2019. Come di consueto aspettiamo i vostri pareri nella sezione commenti.