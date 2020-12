Demon Slayer: l'opera ancora in testa alle classifiche degli Yahoo! Japan Search Awards

Il 2020 è stato un anno di grandi successi per Demon Slayer, manga che ha scalato numerose classifiche soprattutto in seguito alle recenti trasposizioni animate di successo. Scopriamo insieme gli Yahoo! Japan Search Awards che sono stati consegnati all'opera.

Il manga di Koyoharu Gotouge e le opere ad esso legate continuano a battere ogni record, ricordiamo ad esempio il raggiungimento del film Demon Slayer Movie: Infinity Train della top 5 globale di incassi al botteghino, ed il successo non accenna a calare. Gli ultimi grandi traguardi riguardano i premi consegnati da Yahoo! Japan alle varie categorie che hanno ottenuto il maggior numero di ricerche nel Paese del Sol Levante. In particolare vengono premiati i termini che hanno conseguito un incremento di popolarità in seguito al confronto dei numeri raggiunti nell'anno corrente con quelli del precedente.

Come già avvenuto nel 2019, quando Demon Slayer batté ONE PIECE come anime più cercato, anche nel 2020 l'opera si aggiudica il primo posto della categoria. Tra le statistiche pubblicate dalla piattaforma si possono notare un incremento delle ricerche nel mese di Maggio, in seguito alla conclusione dell'opera tra le pagine del settimanale Shonen Jump, e l'affiancamento del titolo del manga a termini quali "rimessa in onda", "personaggio" o "canzone".

Il franchise, inoltre, è coinvolto nella vittoria di altre due categorie: quella di film più cercato, con Demon Slayer Movie: Infinity Train, e quella di doppiatore più cercato, trattasi di Natsuki Hanae che ha dato la voce al protagonista, Tanjiro.

Cosa ne pensate dei tanti traguardi raggiunti dal manga di Koyoharu Gotouge? Lasciateci un commento.