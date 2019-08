Demon Slayer: ottime vendite per il manga, superato Black Clover!

Nell'ultimo periodo, il fenomeno Demon Slayer è cresciuto a dismisura. L'adattamento animato dello studio ufotable è completamente riuscito nell'intento di creare una solida fan base dietro l'iconico titolo, producendo una serie strepitosa che valorizza le migliori qualità dell'opera originale.

Solo a inizio mese, infatti, l'ultimo volume del manga aveva racimolato il milione di copie, sintomo della grande spinta che la serie televisiva è riuscita a dare alla controparte, ma originale, forma cartacea. Molto spesso, infatti, gli anime non sono altro che campagne pubblicitarie per i progetti che adattano, con lo scopo di ottenere un effetto a catena che incrementi le vendite in numero esponenziale. Se Dr.Stone sta facendo parecchia fatica a riguardo, nonostante l'epicità del titolo, non si può di certo lamentare l'editore Shueisha con i risultati di Demon Slayer, forte del suo recente risultato.

Stando alle ultime informazioni di vendita, infatti, il manga avrebbe racimolato 10 milioni di copie circolanti nei suoi 16 volumi, un numero incredibile se considerate che il promettente Black Clover è sotto di un milione con ben 21 tankbon nel mercato. Sopra la serie dei cacciatori di demoni, tra le opere più recenti, c'è solo The Promised Neverland con 13 milioni di copie vendute a fronte dei 15 volumi attualmente in circolazione.

Numeri che hanno acquisito un senso soprattutto, è giusto ribadirlo, grazie al lavoro di ufotable, che ha trasportato su televisione i punti migliori dell'opera. Vi ricordiamo, infine, che potete recuperare le nostre prime impressioni sul manga di Koyoharu Gotouge, per dare una possibilità a questo titolo fortemente ambizioso. E voi, invece, cosa ne pensate dei numeri raggiunti dal fumetto?