Demon Slayer è ovunque in Giappone: le nuove pizze a tema sono già un successo

Al momento in Giappone non esiste nulla come Demon Slayer, un fenomeno di intrattenimento di portata globale che in soli due anni è riuscito ad registrare incassi da record in praticamente tutti i settori. Le collaborazioni ovviamente sono all'ordine del giorno, e poche ore fa ne è stata annunciata una davvero interessante.

Pizza-La, la seconda catena di pizzerie con il maggior incasso in Giappone dopo Domino's, ha recentemente annunciato la partnership con l'opera di Gotouge e Shueisha, presentando una nuovissima pizza in arrivo in tutti i punti vendita a partire dal 17 giugno. Su Twitter Japan l'annuncio è persino andato in tendenza per qualche minuto, ragione per cui possiamo aspettarci che dalla prossima settimana fiocchino le vendite.

In calce potete dare un'occhiata alla pizza di Demon Slayer, acquistabile singolarmente o in combo con una serie di stickers di cinque personaggi: Nezuko, Tanjiro, Zenitsu, Insoku e Shinobu, con i primi quattro vestiti da pizzaioli. Il prezzo di un menu è di 2.980 yen, corrispondenti a circa 22,50 euro.

Le collaborazioni con Demon Slayer nell'ultimo periodo sono praticamente una sicurezza, e a parlare sono i numeri stessi. Il noto produttore di bevande analcoliche Dydo Drinco, ad esempio, ha recentemente dato il via ad una collaborazione con Demon Slayer per promuovere le sue lattine di caffé, ora disponibili in una nuova versione con il volto di uno dei protagonisti stampato sul prodotto. La compagnia ha venduto oltre 50 milioni di lattine nel mese di ottobre, segnando un incremento nelle vendite del 150% rispetto all'anno precedente. Nel 2020, anno in cui il Covid-19 ha portato alla chiusura di più di 1.000 aziende in Giappone, Dydo Drinco è stata una delle poche ad aumentare il proprio fatturato, e secondo il Presidente il merito è soprattutto della partership in questione.

E voi cosa ne pensate? Assaggereste questa pizza? Ditecelo nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Demon Slayer tornerà in autunno con la Stagione 2 dell'anime, e che nuovi dettagli saranno rivelati durante l'Aniplex Online Fest del 4 luglio.