Demon Slayer è ovunque, presentata una nuova serie di polaroid ispirata all'anime!

Il grande successo di Demon Slayer: Infinity Train ha portato alla realizzazione di nuove collaborazioni per la serie di Shueisha, Ufotable e Koyoharu Gotouge, e ad oggi il marchio degli ammazzademoni è ormai presente su tutti i prodotti possibili e immaginabili, soprattutto in Giappone.

Nel corso della giornata di ieri, ad esempio, Fujifilm ha presentato una nuova serie di polaroid ispirate alla serie, in vendita dal 10 dicembre nei negozi e preordinabili due settimane prima, dal 25 novembre 2020. Le polaroid sono disponibili in due versioni, verde e nera (ispirata agli abiti di Tanjiro) e rosa con motivi a stella (ispirata alla veste di Nezuko), e presentano un costo leggermente superiore alla media. Una volta effettuato l'acquisto gli utenti riceveranno anche un meraviglioso contenitore utile per conservare le foto, ispirato al box di Nezuko.

Demon Slayer è letteralmente ovunque, ed in questo momento in Giappone non esiste un'altra opera in grado di tenergli testa. Con più di 100 milioni di copie del manga vendute e oltre 24 miliardi di yen incassati dal film in un mese esatto, l'anime di Ufotable è uno dei più grandi successi nella storia dell'intrattenimento giapponese, e sicuramente continuerà ad esserlo ancora per molto tempo.

E voi cosa ne pensate? Successo meritato? Fatecelo sapere con un commento! Noi intanto vi lasciamo agli ultimi dettagli legati alla produzione della seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.