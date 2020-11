Demon Slayer: padre di famiglia realizza una splendida libreria ispirata al box di Nezuko!

In Giappone il successo di Demon Slayer è senza precedenti, e persino diversi autori lamentano di non riuscire a trovare i nuovi Volumi, sempre in sold out a poche ore dall'arrivo delle nuove scorte. L'opera è riuscita a conquistare tutti, giovani e adulti, e recentemente un padre di famiglia ha deciso di farsi un particolare regalo.

In calce potete dare un'occhiata al post Twitter di un utente giapponese, che ha letteralmente fatto scalpore con oltre 300.000 mi piace e decine di migliaia di retweet. Le foto ritraggono una particolare libreria ispirata al box di legno di Nezuko, e la descrizione recita quanto segue: "La mia famiglia è ossessionata con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Un giorno mio padre ha detto "Facciamo il nostro personale box di Nezuko!". All'inizio pensavamo scherzasse, e invece... voilà! In poco più di una settimana, ha realizzato una magnifica libreria fai da te! L'incavatura oltretutto è misurata al millimetro, in modo da includere tutti e 23 i Volumi del manga". Per completare l'opera, dunque, manca solo il ventitreesimo ed ultimo Volume, in uscita in Giappone il prossimo 4 dicembre.

La storia di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba si è ormai conclusa da qualche mese, ma la serie anime è tutt'altro che terminata, è recentemente è approdato nei cinema il primo film, Demon Slayer: Infinity Train. Forte di un incasso di circa 21 miliardi di yen, la pellicola potrebbe presto diventare la più vista in assoluto nella storia del cinema giapponese.

E voi cosa ne pensate? Che voto dareste a questa libreria fai da te? Fatecelo sapere con un commento!