Demon Slayer: al via una nuova partnerhip con una catena di ristoranti!

La popolarità di Demon Slayer attualmente non ha eguali. L'avventura dei fratelli Tanjiro e Nezuko ha conquistato il pubblico giapponese, che si lascia trasportare da centinaia di merch, alcuni piuttosto bizzarri. Ecco la nuova partnership tra il franchise degli ammazza demoni e una catena di ristoranti sushi.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sembra avere un qualche strano legale con il piatto tipico della cucina nipponica. Dopo il treno Mugen che aiuta a mangiare sushi, arriva infatti la nuova collaborazione con la catena di ristoranti Kura Sushi. Questa nuova campagna promozionale prevede un menù speciale e dei prodotti originali che ritraggono i personaggi più amati della serie.

Il nuovo menù Demon Slayer x Kura Sushi prevede, tra gli altri, un piatto chiamato "salmone al formaggio arrosto alla fiamma di Kyojuro Rengoku", ispirato ovviamente al Pilastro della Fiamma, attualmente coinvolto nelle prime puntate della seconda stagione anime.

Ordinando i piatti speciali, i clienti dei ristoranti della catena hanno diritto a un foglietto su cui è ritratta un'illustrazione originale dei vari personaggi, da utilizzare ad esempio come sottobicchiere. Oltre al piatto di Rengoku, vi sono delle bevande, come quella al melone ispirata a Tanjiro o quella alla fragola dedicata a Nezuko.

Se alla fine del pasto il conto supera i 2500 yen, i clienti di Kura Sushi possono scegliere uno tra i quattro calendari dedicati ai protagonisti di Demon Slayer. Le opzioni sono tra Tanjiro, Nezuko, Zenitsu e Inosuke, e i Pilatri.

Come ultimo, la campagna promozionale prevede un'estrazione in cui si ha la possibilità di vincere esclusivi prodotti a tema. Vi piacerebbe vedere delle iniziative del genere anche in Italia? Vi lasciamo infine agli ombrelli di Demon Slayer, per combattere la pioggia come un ammazza demoni.