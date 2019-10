Demon Slayer, il passato della Prima Luna Crescente negli spoiler del capitolo 177

L'adattamento animato di Demon Slayer è, purtroppo, terminato. Tuttavia, l'opera cartacea originale prosegue la sua lunga serializzazione, sfidando persino ONE PIECE in termini di vendite. Gli ultimi capitoli del manga originale scritto e disegnato da Koyoharu Gotouge, inoltre, si sono recentemente arricchiti di colpi di scena.

Come ogni settimana, Weekly Shonen Jump rilascia l'atteso nuovo numero di Demon Slayer, il fumetto che sta scuotendo l'intero Giappone dopo i risultati riscossi dall'adattamento di ufotable. Lo scontro con la Prima Luna Crescente non ha risparmiato nessun colpo da ambo le parti, con i Pilastri che solo unendo le forze sono appena riusciti a tenergli testa. Il colpo finale, assestato con grande fatica dai cacciatori di demoni, infatti, ha aperto un'interessante parentesi sulla storia del demone più forte dopo Muzan.

Nel capitolo 177, un flashback ci riporta indietro nel tempo, alla nascita di Kokushibo (l'attuale Luna Crescente) e Yoriichi. Nell'era sengoku, i gemelli mettevano spesso in crisi le famiglie, poiché solo uno dei figli poteva ereditare il casato, mentre l'altro veniva eliminato per evitare questioni interne. Il marchio sul volto di Yoriichi condannò il povero bambino, ma venne salvato dalla madre che promise di renderlo il successore del tempio. Tuttavia, le doti da spadaccino del timido ragazzo, in grado di analizzare con precisione il comportamento fisico del proprio rivale, ben presto, alterarono gli equilibri, cambiando a suo favore la preferenza da parte del padre nell'eredità del casato. Per evitare la rottura con il fratello, alla morte della madre, Yoriichi intraprese la via del tempio, rinunciando al proprio sogno di diventare uno spadaccino nonostante il proprio talento, suscitando la gelosia di Kukushibo.

Ne approfittiamo, infine, per invitarvi a recuperare la nostra Recensione della prima stagione di Demon Slayer, dove analizziamo pro e contro dell'adattamento eseguito da ufotable. E voi, invece, cosa ne pensate del passato della Prima Luna Crescente? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.