Demon Slayer: la pellicola Infinity Train ha precluso una seconda stagione?

Il travolgente successo del film Demon Slayer: Infinity Train è riuscito ad aumentare ulteriormente la popolarità dell'opera creata da Koyoharu Gotoge, superando ogni record e diventando ilfilm più visto nella storia del cinema giapponese. Tuttavia i risultati ottenuti portano ad una domanda, si può ancora parlare di una seconda stagione?

Se si considera infatti che la pellicola in questione è comunque un sequel di quanto mostrato nella prima stagione dell'anime pubblicata nel 2019, e che in pochissimo tempo ha superato, solo in Giappone, i 300 milioni di dollari al box office, l'arrivo nelle sale europee e statunitensi del film porterà ulteriori profitti allo studio Ufotable, che potrebbe indubbiamente puntare a proporre le avventure di Tanjiro e compagni esclusivamente in lungometraggi cinematografici, lasciando quindi da parte l'ipotesi di una seconda stagione.

L'assenza di annunci ufficiali, novità e anche indiscrezioni riguardo un ritorno di Demon Slayer è inusuale per l'industria, soprattutto quando si tratta di un titolo capace di conquistare moltissimi lettori e spettatori di tutte le età, per questo la considerazione di una serie di film appare plausibile. E voi cosa preferireste? Altre stagioni simili alla prima oppure diverse pellicole con una qualità produttiva probabilmente più elevata? Fatecelo sapere con un commento qui sotto.

Ricordiamo che la katana di Rengoku è stata riprodotta da Bandai, e vi lasciamo ad un sensuale cosplay dedicato a Mitsuri Kanrogi.