Demon Slayer: perché il manga è così breve? La scelta insolita di Koyoharu Gotoge

Demon Slayer è forse il più grande successo moderno, consacrato ed elevato da una serie anime superbamente prodotta da Ufotable. Ma per quale motivo a differenza di tante altre opere dello stesso genere, il manga di Koyoharu Gotoge è così breve?

Per tanti il successo di Demon Slayer è merito solamente dell'anime e del lavoro di Ufotable. Il manga di Kimetsu no Yaiba è tuttavia una delle serie più popolari di Shueisha, pur percorrendo una rotta completamente differente da altri shonen. A differenza degli oltre 1000 capitoli di ONE PIECE o dei 700 di Naruto, Demon Slayer giunge al termine in soli 205 capitoli, serializzati in 4 anni e raccolti in 23 volumi.

Visto il successo di Demon Slayer ci si sarebbe aspettato che la serie manga proseguisse per almeno un decennio, come ad esempio sta accadendo per i contemporanei Jujutsu Kaisen, My Hero Academia e Black Clover. Koyoharu, invece, ha deciso di dare un taglio alla storia e di privarsi di una popolarità che ha del clamoroso.

A un certo punto della storia, come gli spettatori vedranno nel recentemente annunciato Demon Slayer Stagione 4, gli eventi prenderanno una rapida escalation. A differenza dei precedenti archi narrativi in cui viene presentato un singolo Pilastro e una Luna Crescente, o al massimo due, la Saga dell'Infinity Castle porta a una guerra totale a tutto tondo. Se Gotoge avesse voluto avrebbe potuto dedicare un arco narrativo per ciascuno dei Kizuki e degli Hashira, arrivando dunque ad almeno 350 capitoli. Demon Slayer funziona bene esattamente così com'è, ma ovviamente i fan avrebbero voluto restare al fianco dei loro eroi preferiti più a lungo.