Demon Slayer, perché Mitsuri Kanroji è una cacciatrice? La spiegazione nell'episodio 3x01

Nel corpo di cacciatori di demoni di Demon Slayer ci sono sicuramente personaggi unici. Già sono state conosciute molte di queste figure, sia ai piani bassi che ai ranghi più alti, in particolar modo i pilastri. Tutti questi hanno un carattere che li identifica, e già si è visto nelle prime due stagioni di Demon Slayer.

Finora, Tanjiro e Nezuko hanno fatto la conoscenza di Giyu Tomioka, Kocho Shinobu, Rengoku Kyojuro e Uzui Tengen, anche se poi hanno visto anche gli altri pilastri. Però in Demon Slayer stagione 3, appena cominciato su Crunchyroll, è comparsa anche Mitsuri che avrà un ruolo di rilievo nei prossimi episodi, e ha iniziato già a interfacciarsi con il protagonista.

Ma perché Mitsuri Kanroji si è unita ai cacciatori di demoni? La spadaccina ha sicuramente un passato particolare, come tutti i guerrieri che appartengono a questo gruppo, però ha una motivazione speciale per unirsi a loro. In Demon Slayer 3x01, la donna ha incontrato Tanjiro e, durante la serata, ha iniziato a parlare anche di sé stessa, menzionando la motivazione.

Mitsuri si è unita per trovare un gentiluomo con cui passerà l'eternità. In sostanza, Mitsuri spera di trovare l'amore durante le missioni da cacciatrice di demoni, anche se la vita media di questi combattenti è molto breve e sono per di più persone coinvolte in battaglie mortali. Inoltre Mitsuri mantiene fede al suo ruolo di pilastro dell'amore.

E sempre lei è stata protagonista di un'altra scena, ovvero il momento in cui Mitsuri era alle terme, che ha colto l'attenzione di tutti gli spettatori di Demon Slayer stagione 3.