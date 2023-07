Demon Slayer: perché Nezuko si comporta da bambina da dopo la trasformazione?

Il tragico inizio di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la sterminazione della famiglia di Tanjiro per mano di un demone ha portato con sé uno degli elementi più discussi dell’intera serie: la regressione di Nezuko Kamado. Da allora, infatti, la sorella del protagonista si è comportata come se fosse una bambina, ma a cosa è dovuto questo cambiamento?

La risposta più semplice e immediata potrebbe essere legata alla sua trasformazione in demone, ma ancora una volta Nezuko ha dimostrato di essere un demone diverso da tutti gli altri conosciuti nell’opera di Koyoharu Gotoge. Il reale motivo dietro la regressione di Nezuko è stato spiegato nei momenti finali dell’arco narrativo ambientato nel villaggio dei forgiatori di katana. In seguito alla trasformazione la maggior parte dei demoni tornano consci di sé stessi, ma sembra che Nezuko, piuttosto che accettare la sua nuova natura, abbia deciso di sacrificare tale consapevolezza per continuare a stare al fianco degli umani.

Ancora una volta, quindi, Nezuko si è differenziata dal resto dei demoni, causando però la regressione che tutti conosciamo. Nonostante abbia ancora 12 anni, Nezuko è la secondogenita della famiglia Kamado, e ha quindi dovuto sviluppare presto un senso di responsabilità per aiutare i genitori con le faccende e prendendosi cura dei fratelli più piccoli. Un livello di maturità regredito dopo essersi tramutata in demone, ma probabilmente tornato dopo il finale della terza stagione, in cui sembra aver riacquisito la capacità di parlare, oltre che di poter vivere alla luce del sole nonostante la sua natura demoniaca.

La regressione è stata solo un blocco temporaneo per Nezuko, che in forma di demone comunque appare molto più grande, e la consapevolezza della sua situazione raggiunta da poco potrebbe renderla una delle più grandi minacce, al fianco del fratello, per Muzan Kibutsuji. E voi cosa ne pensate? Parliamone nei commenti. Per concludere, ecco un bel cosplay di Mitsuri Kanroji, Hashira dell’Amore, e la nostra recensione della terza stagione di Demon Slayer.