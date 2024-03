Demon Slayer: perché il Periodo Taishō è così importante nell'economia del manga

In un'opera come Demon Slayer dove tutto è tarato sullo scontro tra figure ontologicamente opposte - ovvero gli umani organici, e le loro nemesi demoniache - il periodo storico assume un ruolo fondamentale, di natura anche simbolica. Al punto che il Periodo Taishō si fa qui specchio ed estensione delle disomogeneità dei due schieramenti in campo.

La scelta di Koyoharu Gotoge di ambientare la storia di Tanjiro e dei suoi compagni ammazzademoni in una cornice così storicamente definita non è da intendere come un mero vezzo artistico né tanto meno come un caso singolare tra gli shōnen odierni. Come abbiamo visto di recente nell'articolo in cui ripercorriamo per quale motivo il Periodo Heian è così importante nella storia di Jujutsu Kaisen, in un manga linguisticamente analogo a Demon Slayer come quello di Gege Akutami, il passato funge da contraltare delle soluzioni “moderne” del racconto, al punto che l'Epoca Heian, per volontà del mangaka, è da intendere come il fulcro embrionale di tutti i fenomeni che cadenzano la realtà “attuale” degli stregoni, dalla genesi dei demoni fino alla costituzione delle tre grandi famiglie di sciamani.

Seppur Demon Slayer non metta quasi mai in comunicazione il tempo presente della storia con i suoi trascorsi passati, è pur vero che il mangaka si serve qui del Periodo Taishō sia come cassa di risonanza delle storture a cui va incontro la società degli ammazzademoni, sia nelle vesti di “catalizzatore” dei temi su cui si fonda il manga stesso. Del resto le debolezze di Tanjiro in Demon Slayer derivano anche dall'incapacità, del giovane eroe, di coniugare la sua natura “campagnola” (e quindi incontaminata dai fenomeni umbratili della realtà) con l'approdo dei demoni nel mondo “moderno” e urbanistico tipico dell'Epoca in questione.

Il Periodo Taishō, infatti, per quanto si sia storicamente consumato in tempi brevi (si estende per circa 15 anni, dal 1912 fino al 1926) appare ad uno sguardo retrospettivo come la sintesi e la culminazione dei fenomeni di modernizzazione delle cinque, e nevralgiche, decadi che l'hanno preceduto, e su cui la Restaurazione Meiji (1866-1912) ha fondato il rinnovamento culturale, politico e sociale del paese. In tal senso, il periodo in cui si ambientano gli intrecci di Demon Slayer è passato alla Storia (quella con la S maiuscola) come una fase di grandi paradossalità, da ritrovare sia nei costumi del popolo, sia nella disparità di condizioni esistenziali tra i contadini delle campagne (legati ai retaggi più tradizionalisti) e i cittadini delle metropoli urbane, sempre più assuefatti ai fenomeni progressisti della modernità.

In questo senso, il Periodo Taishō offre uno sfondo simbolico al divario “genetico” tra spadaccini e demoni, il cui conflitto è da interpretare anche come un'estensione dei paradossi di un'epoca costantemente divisa tra lo sguardo alle tradizioni del passato e la necessità di inglobare le trasformazioni della contemporaneità. Un fenomeno, questo, di cui l'assalto al treno Mugen, che ha causato una “contaminazione” demoniaca (quindi tradizionalista) del simbolo stesso del progresso (cioè la locomotiva), appare proprio il manifesto di tali disparità: che da culturali, si fanno sempre più “genetiche”.

