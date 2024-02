Demon Slayer, perché Zenitsu non è seguito da un corvo ma da un passero?

Dopo aver superato un rigoroso rituale di selezione, i novelli membri del Demon Slayer Corps prendono in mano le loro nuove uniformi, brandiscono le loro spade e ogni recluta viene accompagnata da un maestoso corvo. Fa eccezione Zenitsu Agatsuma, a cui invece viene affidato un modesto passerotto marrone di nome Chuntaro.

I corvi, con il loro piumaggio nero brillante, nella cultura giapponese rappresentano un simbolo di saggezza e guida spirituale. Nell'universo di Demon Slayer sono un buon auspicio per gli ammazzademoni che cominciano la loro esperienza in questo difficile mondo. E perché, allora, non è stato affidato alcun corvo a Zenitsu?

Il passero racchiude un'allusione ai racconti popolari nipponici e rappresenta il potenziale e la crescita. Da questo punto di vista, Chuntaro diventa il partner ideale per Zenitsu, un ragazzo goffo e spaventato dal mondo. Nella saga dedicata a Zenitsu, il passero diventa un simbolo eloquente dello sviluppo personale. Inizialmente, il ragazzo può sembrare privo della determinazione e della forza a cui auspicano i corvi, ma attraverso le sue avventure, lui e Chuntaro mostrano una profondità nascosta e una crescita costante.

Zenitsu e Chuntaro dimostrano che anche gli esseri più umili e modeste possono celare dentro di sé un potenziale straordinario. Il giovane cacciatore di demoni e il suo fedele compagno alato si rivelano come due facce della stessa medaglia: uno simboleggia il presente, l'altro promette il futuro, e insieme sostengono l'uno l'altro in un cammino verso la realizzazione personale e spirituale.