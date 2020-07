Demon Slayer: un perfetto cosplay di Kanao realizzato da Mangoecos

Non sono molti i personaggi presentati durante la prima stagione di Demon Slayer, considerato anche che le avventure hanno iniziato a ruotare principalmente intorno a quattro personaggi: Tanjiro, Nezuko, Inosuke e Zenitsu. Eppure i fan sono stati catturati anche da un'altra cacciatrice, la giovane Kanao Tsuyuri.

È stata uno dei pochi cacciatori di Demon Slayer a superare la prova ufficiale ma la sua apparizione è stata poi rimandata al finale di stagione, dove aiutò Tanjiro a riprendersi e ad allenarsi alla residenza delle farfalle. Sorella adottiva di Kanae e Kocho Shinobu, è una ragazza all'apparenza impassibile e che esegue ogni ordine. Solo grazie a Tanjiro sembra essersi aperto uno spiraglio nella sua personalità imperscrutabile.

Oltre la divisa nera dei cacciatori di demoni, indossa anche una mantellina bianca intorno alle spalle. I capelli neri invece sono raccolti sul lato destro in un codino grazie a un fermaglio rosa e azzurro a forma di farfalla. Mangoecos ha deciso di vestirne i panni per realizzare il cosplay di Kanao Tsuyuri che vedete in basso. Lo sguardo della cosplayer cerca di riprende quello del personaggio di Demon Slayer nel manga e nell'anime, vi piace la realizzazione?

A proposito di fratelli, i fan hanno eletto la coppia Nezuko-Tanjiro tra le migliori degli anime.