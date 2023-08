Demon Slayer: un perfetto cosplay di Nezuko e Tanjiro con il loro legame che cresce

Demon Slayer porta avanti diversi temi. Il manga di Koyoharu Gotouge si concentra principalmente sui legami e sull'eredità delle volontà delle generazioni precedenti, dettaglio che si nota in particolare negli ultimi capitoli di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. E al centro di questi legami c'è quello dei due protagonisti, Tanjiro e Nezuko.

I due ragazzi sono i protagonisti centrali di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, con il loro legame fraterno che è diventato immediatamente uno degli elementi più toccanti e significativi della storia. Tanjiro Kamado è un giovane e coraggioso cacciatore di demoni determinato a salvare sua sorella Nezuko, che è stata trasformata in un demone dopo un attacco di Kibutsuji Muzan, il capostipite delle creature della notte. Nonostante la sua nuova natura demoniaca, Nezuko mantiene il suo affetto per Tanjiro e il suo desiderio di proteggerlo.

Questa resistenza agli impulsi demoniaci deriva dal loro rapporto fraterno, il pilastro dell'intreccio che smuove tutto. Tanjiro non solo cerca di curare Nezuko dalla sua condizione demoniaca, ma anche di ristabilire il legame profondo che avevano prima della sua trasformazione. La sua costante dedizione a lei è un'espressione commovente di amore e affetto.

E questo rapporto unico tra fratello e sorella si mostra in questo cosplay di Tanjiro e Nezuko insieme, in due scatti differenti proposti da Kawabarker e Penochka. Prima sotto un albero al sole, con i tempi dei demoni lontani, e poi nella neve nell'oscurità più tetra che li ha colpiti. Un modo per rappresentare l'amore tra i due fratelli, che invece non traspare in questo cosplay di Nezuko demoniaca.