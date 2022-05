Demon Slayer: una pericolosa Nezuko nell'illustrazione per la versione home video

In attesa del ritorno dell’anime di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba con la terza stagione prodotta dallo studio Ufotable, e prevista per un generico 2023, è stata finalmente annunciata la versione home video, in DVD e Blu-ray dell’arco narrativo ambientato nel quartiere a luci rosse, e ad accompagnare la novità è stata una pericolosa Nezuko.

Guidati dal Pilastro del Suono Tengen Uzui, Tanjiro e compagni si sono ritrovati alle prese con due antagonisti molto pericolosi, Daki e suo fratello Gyutaro. La serie di battaglie e scontri che ha causato la distruzione del distretto a luci rosse, ha effettivamente messo a dura prova i protagonisti, portando la stessa Nezuko ad agire, trasformandosi in un Demone estremamente potente e con incredibili capacità rigenerative, capace di ostacolare persino Daki.

Ed è proprio a questa versione di Nezuko Kamado che è stata dedicata la splendida illustrazione che potete vedere in calce, nel post condiviso sui social dalla pagina ufficiale di Ufotable per annunciare la data d’uscita in Giappone della versione home video dell’arco del quartiere a luci rosse, ovvero il 25 maggio 2022. Fateci spaere cosa ne pensate nei commenti.

Per concludere vi lasciamo ad un inquietante cosplay dedicato a Gyutaro e all'illustrazione di Tanjiro fatta dall'autrice per promuovere lo spettacolo teatrale.