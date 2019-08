Demon Slayer, la piccola Nezuko diventa virale sul web!

Anche questa settimana l'episodio 21 di Demon Slayer è arrivato puntuale, sfornando al suo pubblico un nuovo motivo di discussione. Non c'è che dire, ma l'anime del momento continua a essere il piccolo capolavoro di Koyoharu Gotouge, ormai celebre di una fortissima popolarità.

La nuova puntata trasmessa sabato sera su VVVVID, al solito orario, ha finalmente visto la conclusione dell'ultima saga che ha visto protagonista uno dei membri delle dodici lune demoniache, sconfitto una prima volta grazie alla danza del fuoco tramandata a Tanjiro dal padre. Il nuovo episodio, tuttavia, ha mostrato non solo i due potentissimi cacciatori di demoni, Shinobu e Giyu, il quale quest'ultimo ha eliminato Rui con un solo colpo grazie al misterioso ma micidiale 11° kata, ma anche i restanti Pilatri del mondo di Demon Slayer.

In ogni caso, la puntata ha fatto parlare di sé agli appassionati soprattutto per merito di un simpatico siparietto, in cui una rimpicciolita Nezuko, nel tentativo di non farsi prendere da una cacciatrice di demoni, inizia a correre qua e là scatenando l'ilarità del web. Centinaia, se non migliaia, di video virali hanno iniziato a circolare in rete, colpendo persino alcuni influencer del settore come Gigguk. L'eroina del franchise continua a essere il personaggio preferito dalla community, come dimostra l'entrata in scena nel mondo del canto della sua doppiatrice.

E voi, invece, cosa ne pensate del simpatico siparietto? Fatecelo sapere con un commento nell'apposito riquadro qua sotto!