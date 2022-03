Demon Slayer: quali sono i pilastri più forti a braccio di ferro? La classifica ufficiale

Ci sono tante curiosità su Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba che non sono mai state rivelate nella serie principale, ma sono state demandate a dei corollari incastrati tra le pagine extra dei volumi. La maggior parte delle novità è di poco conto, come l'aspetto originale di Uzui Tengen, oppure qual è il pilastro più forte a braccio di ferro.

Soffermiamoci proprio su quest'ultima affermazione, dato che nel manga o nell'anime di Demon Slayer, i pilastri non vengono mai visti l'uno contro l'altro seriamente ma soltanto raramente in sessioni d'allenamento, figuriamoci quindi a braccio di ferro. Qual è il pilastro più forte a braccio di ferro secondo l'autrice Koyoharu Gotouge?

Secondo una pagina extra disegnata dalla mangaka, la più debole in elenco è inevitabilmente Kocho Shinobu, seguita da Iguro Obanai. Tokitou Muichiro segue, piazzandosi nella categoria dei personaggi "normali", mentre a salire abbiamo personaggi reputati molto forti in quest'ordine: Mitsuru Kanroji, Tomioka Giyu, Sanemi Shinazugawa, Kyojuro Rengoku, Uzui Tengen e infine Gyomei Himejima.

Soprattutto gli ultimi due sono reputati fortissimi, con il pilastro della pietra completamente fuori scala. Tanjiro si sarebbe invece posizionato nella categoria dei normali sotto Muichiro. L'autrice non ha poi mancato di dedicare spazio ai due più deboli in un'altra pagina extra di Demon Slayer, dove Shinobu e Iguro confermano che la forza nelle braccia non è tutto.