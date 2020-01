Demon Slayer: i Pilastri e la Prima Luna Crescente collidono in un'epica fan animation

Il talento dell'autrice Koyoharu Gotouge si manifesta soprattutto nella straordinaria coerenza narrativa con la quale orchestra le sorti dei propri personaggi. Il successo di Demon Slayer è soprattutto merito della capacità di raccontare con eleganza e maestria i personaggi che ruotano nella scena.

Anche con i colpi di scena che continuano anche nell'ultimo capitolo di Demon Slayer, il 179° numero del manga è rimasto impresso agli appassionati, ammaliati dalla mole di risvolti impressionanti frutto dello scontro tra i Pilastri e Kokushibo, la prima luna crescente, che non ha avuto alcuna pietà per i partecipanti del combattimento.

In particolare, un appassionato dell'opera, un certo Kana Note dal Patreon, ha provato a immaginare la portata dello scontro, ritraendo l'epico confronto in una fan-animation a dir poco straordinaria, la stessa che potete ammirare in calce a questa notizia. Dalla clip in questione, seppur di breve durata, un tripudio di fluidità e dinamismo rivela il confronto tra Kokushibo e i Pilastri della Rocca e del Vento, Gyomei e Sanemi. Non è servito molto tempo al video per diventare virale in rete, con la cifra monstre di quasi 30.000 manifestazioni di apprezzamento, che continua ad aumentare, da parte della community internazionale.

E voi, invece, cosa ne pensate di questa animazione che ritrae uno dei combattimenti più pazzeschi del manga di Koyoharu Gotouge? Diteci la vostra opinione, come sempre, con un commento nell'apposito riquadro qua sotto.