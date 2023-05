Demon Slayer: Il Pilastro della Nebbia in una nuova key art ufficiale

La terza stagione di Demon Slayer si avvia ormai verso la conclusione, e per celebrare la rilevanza del Pilastro della Nebbia, Muichiro Tokito, nell’arco narrativo ambientato nel villaggio di forgiatori di katana il team dello studio d’animazione Ufotable ha realizzato una nuova key art ufficiale.

Dopo una breve parentesi incentrata più su Tanjiro, Nezuko e Genya, impegnati ad affrontare la Quarta Luna Crescente, Hantengu, e i suoi demoni dell’emozione, il nono episodio ha riportato al centro della narrazione anche l’Hashira. Muichiro si prepara a fronteggiare Gyokko, Quinta Luna Crescente al servizio di Muzan Kibutsuji, e appare più disposto a confrontarsi con Tanjiro, come avevano fatto in passato altri due Hashira, Rengoku e Uzui.

Tokito, infatti, non aveva dimostrato molto interesse nei confronti di Tanjiro, arrivando persino a trattarlo con aria di sufficienza e superiorità. Stavolta però, vista anche la serietà e la pericolosità della situazione, il Pilastro della Nebbia è consapevole di quanto potrebbe essere importante avere alleati del genere sul campo di battaglia, e per celebrare sia questo cambiamento sia la sua prontezza gli artisti di Ufotable hanno condiviso l’illustrazione che potete vedere in fondo alla pagina.

La key visual appare piuttosto semplice, riproponendo il classico design dell’Hashira visto già nei primi episodi della terza stagione, ma stavolta Muichiro estrae la spada per fronteggiare la minaccia di Gyokko, e anticipa quindi il ritorno della Respirazione della Nebbia, apparsa per la prima volta nell’episodio 3x03. Fateci sapere cosa ne pensate di questa nuova illustrazione dedicata a Muichiro nei commenti.

