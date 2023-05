Demon Slayer: il Pilastro della Nebbia sfida il demone più forte in un video fanmade

Dopo la sconfitta di Daki e Gyutaro, la terza stagione di Demon Slayer ha introdotto le Lune Crescenti subordinate a Muzan Kibutsuki. Gli spettatori hanno dunque finalmente avuto modo di incontrare il demone più forte di Demon Slayer.

In Demon Slayer Stagione 3 si è accesa la battaglia nel Villaggio di Forgiatori di Katana. Quello che per Tanjiro doveva essere un viaggio tranquillo, volto a ottenere una nuova Nichirin in seguito agli eventi del Distretto a Luci Rosse, si è trasformato invece in un nuovo incontro con le Lune Crescenti.

A minacciare il corpo dei Demon Slayer sono la Quarta e Quinta Luna Crescente, Hantengu e Gyokko. Il loro obiettivo è quello di distruggere il Villaggio di Forgiatori di Katana, cosicché i cacciatori di demoni non possano più combattere sfruttando le Nichirin. A impedire il disastro ci stanno pensando non solo Tanjiro e Nezuko, ma anche Genya Shinazugawa e ben due Pilastri.

In Demon Slayer 3 Muichiro Tokito è impegnato nello scontro con Gyokko, ma una clip fanmade ci porta ben più avanti nella storia narrata da Koyoharu Gotoge. Nel video che trovate in calce all'articolo viene animato uno dei momenti più intensi del manga, quello dell'incontro tra il Pilastro della Nebbia e il demone Kokushibo.

Tokito riconosce immediatamente la forza della Prima Luna Crescente, un demone completamente diverso da tutti gli altri da lui affrontati. D'altra parte, Kokushibo riconosce nell'Hashira un discendente diretto del Clan Tsugikuni, famiglia che tempo addietro si lasciò alle spalle. Le parole lasciano poi spazio all'azione. Al Respiro della Nebbia di Tokito risponde la Respirazione della Luna di Kokushibo.