Demon Slayer, pioggia di cuori per un cosplay padre/figlia: è il video più dolce di sempre

In Giappone la passione per gli anime ha raggiunto nuove vette negli ultimi anni, e senza dubbio uno dei principali fautori di questa crescita è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Yuhki Kanetani, un padre di famiglia appassionato di anime e manga, è recentemente diventato virale sul web proprio a causa della serie di Ufotable, e il suo cosplay sta facendo il giro del mondo.

In calce potete dare un'occhiata alla clip di D-Piddy, un utente che ha deciso di registrare lo splendido cosplay del padre di famiglia dopo averlo visto durante una fiera. Il video sfiora quota un milione di visualizzazione su Twitter, e su Reddit la situazione non è troppo diversa, con decine di migliaia di upvote e centinaia di commenti positivi.

Come potete vedere, il cosplay vede il padre vestito con il costume di Tanjiro Kamado, protagonista dell'opera, mentre la figlia indossa i panni della sorella Nezuko, confinata all'interno della gigantesca scatola sulle spalle del cosplayer. Sul suo profilo Instagram, Kanetani ha spiegato che la sua figlioletta interpreta chibi Nezuko, in cui la ragazza si trasforma più volte a proprio piacimento durante la storia.

E voi cosa ne dite? Vi piace questo cosplay? Fatecelo sapere nei commenti! Noi intanto vi ricordiamo che Demon Slayer tornerà presto con i nuovi episodi, visto che la Stagione 2 è prevista per questo autunno.