Demon Slayer: piovono critiche per la opening della Stagione 3

La tanto attesa trasmissione di Demon Slayer Stagione 3 è finalmente cominciata, ma ovviamente non potevano mancare alcune critiche. Una fetta del fandom si è infatti scagliata contro la sigla di apertura realizzata dalla band giapponese MAN WITH A MISSION in collaborazione con Milet.

Nel primo episodio esteso di Demon Slayer 3, che riprende quanto visto nelle fasi finali del film Demon Slayer – To the Swordsmith Village, Tanjiro deve rinunciare per sempre alla sua Nichirin, andata distrutta a causa della battaglia nel Distretto a Luci Rosse, e si reca verso il Villaggio di Forgiatori di Katana in cerca di una nuova spada.

Pur avendo già avuto modo di vedere questa introduzione, i fan hanno apprezzato il lavoro di Ufotable per Demon Slayer 3. Ciò che non è piaciuto è il tema di apertura, ritenuto non adatto al franchise. Il brano "Kizuna no Kiseki" eseguito dal gruppo rock MAN WITH A MISSION con il feature di Milet ha attirato molte critiche sui social media. Alcuni fan hanno affermato di apprezzare si la canzone, ma che questa probabilmente si adatterebbe meglio a un anime spokon.

L'opening di MAN WITH A MISSION aveva il duro compito di sostituire "Gurenge" di LiSA e Aimer, una canzone iconica che gli spettatori, sul web, hanno riferito di stare già rimpiangendo. Le critiche non sfiorano la ending di Demon Slayer Stagione 3, brano anch'esso realizzato dal medesimo gruppo musicale. Se da una parte si sono accese queste critiche, dall'altra l'opening di Demon Slayer 3 è prima nella classifica di Billboard Japan.