Demon Slayer, poste giapponesi provano a vendere delle cartoline di auguri: è record

Japan Post, la società di posta giapponese attualmente in attività, ha recentemente affermato di aver venduto la storica cifra di 2,35 milioni di pacchetti di cartoline in meno di un mese, durante il periodo delle feste. Il successo, secondo i rappresentanti, è dovuto alla partnership con Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

In Giappone, è tradizione recarsi all'ufficio postale e spedire una cartolina alla propria famiglia o agli amici, e in questo periodo più che mai molti giapponesi hanno deciso di farne uso. Lo scorso dicembre, le poste hanno deciso di collaborare con Shueisha per produrre dei pacchetti contenenti delle cartoline di auguri a tema Demon Slayer, che sarebbero poi state messe in vendita per 660 yen (€5 circa).

Pochi istanti fa, i rappresentanti delle poste giapponesi hanno dichiarato che per la prima volta sono stati venduti più di 2 milioni di pacchetti, e nello specifico 2,35 milioni, tra dicembre 2020 e gennaio 2021. Le vendite probabilmente sarebbero aumentate ancora, ma il prodotto ha registrato velocemente il tutto esaurito ed è attualmente fuori produzione. In calce potete dare un'occhiata alle quattro cartoline in questione, due in versione chibi e due normali.

Il rappresentante di Japan Post ha dichiarato: "Credo ci sia stata qualche sorta di sinergia strana, forse siamo stati fortunati. Non ci saremmo mai aspettati di registrare numeri simili. Vogliamo ringraziare tutti i giapponesi per aver condiviso i loro auguri con un bel messaggio a tema Demon Slayer. Noi continueremo sempre a interagire con loro e a creare prodotti simili anche in futuro!".

Demon Slayer: Infinity Train è attualmente il secondo film anime più visto al mondo, e presto supererà per la seconda volta La città incantata. Negli ultimi mesi sembra che qualsiasi prodotto o persona legata in qualche modo all'anime finisca per infrangere qualche record. LiSA, ad esempio, ha recentemente trionfato ai 62° Japan Record Awards per la prima volta nella sua carriera cantando Homura, la sigla del film.