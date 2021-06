Demon Slayer: la potente Mitsuri Kanroji in un cosplay, l'Hashira nella foto di Danielle

In Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba anche le donne combattono. Nonostante i potenti avversari demoniaci, Koyoharu Gotouge ha creato alcuni personaggi femminili in grado di confrontarsi ad armi pari con queste creature della notte. Durante la prima stagione abbiamo visto in azione la letale Kocho Shinobu, col suo spadino creato apposta per i demoin.

Ma tra i pilastri di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba c'è un'altra donna che nell'anime non si è ancora vista in azione, ma solo brevemente in qualche situazione, ma nel manga ha già dato prova del suo coraggio e delle sue capacità sovrumane. Mitsuri Kanroji è uno dei pilastri che agiranno a un certo punto al fianco di Tanjiro e degli altri protagonisti della storia.

Capelli rosa pesca che sfumano nel verde, un fisico snello e la solita divisa da cacciatori di demoni nera più un haori bianco che indica il suo status alla cima della piramide dell'organizzazione. A interpretarla è stata Danielle Vedovelli, cosplayer brasiliana che ha portato sul suo account Instagram tre foto con il cosplay di Mitsuri Kanroji.

In basso possiamo vedere quest'interpretazione col personaggio in tre pose diverse, sia in fase d'attacco con la sua nichirin che in una fase più tranquilla e un'espressione pacifica.