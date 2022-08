Demon Slayer: la potenza demoniaca di Nezuko nella figure di Yoyo Studio

La seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stata accolta in maniera positiva, dopo lo straordinario successo del film sull’arco del Treno Mugen, e gli artisti di Yoyo Studio hanno deciso di omaggiare uno dei colpi di scena più importanti dell’arco narrativo ambientato nel quartiere a luci rosse, e con protagonista Nezuko Kamado.

Nella prima parte della storia Tanjiro fa di tutto per salvaguardare la sua piccola sorellina, unica superstite allo sterminio della famiglia Kamado narrato nel primo capitolo. Sebbene sia sopravvissuta all’attacco Nezuko si è trasformata in un Demone, e per questo il fratello cerca di proteggerla in ogni occasione. La sua atipicità in quanto creatura demoniaca la rende in qualche modo slegata dal controllo di Muzan Kibutsuji, e in una sezione della seconda stagione si è dimostrata anche incredibilmente potente e con qualità superiori persino alla Sesta Luna Crescente.

Vedendo suo fratello in pericolo, la piccola Nezuko ha scatenato il suo potere, e con la sua impressionante capacità rigenerativa, è riuscita a tenere testa a Daki, una dei più potenti sottoposti di Kibutsuji. È proprio al risveglio di questo potenziale che Yoyo Studio ha dedicato la splendida figure che potete vedere in calce. Alta circa 40 centimetri la figure è molto dettagliata, anche per quanto riguarda la resa dell’aura demoniaca caratteristica di Nezuko, e dell’obi di Daki.

Il prodotto arriverà tra la fine del 2022 e l’inizio del 2023, ma è già possibile pre ordinarlo al prezzo di 395 euro, oppure 490 euro se si desidera il bundle con la figure della piccola Nezuko addormentata. In conclusione vi lasciamo al nostro speciale dedicato a cosa aspettarci dalla terza stagione di Demon Slayer, e ad un magnifico cosplay della Sesta Luna Crescente Daki.