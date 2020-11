Demon Slayer: la potenza di Himejima in questa statua da 400 euro

Con l'arrivo della pellicola nelle sale cinematografiche nipponiche, la mania per Demon Slayer è esplosa più forte che mai. Gli appassionati del franchise di Koyoharu Gotoge non possono perdersi questa fantastica statua da collezione dal valore di oltre 400 euro.

Realizzata da TNT Studio, la figure in scala 1:6 rappresenta Gyomei Himejima in tutta la sua potenza. Alta ben 57 centimetri, larga 44 cm e profonda 45 cm, la statua include due volti differenti, di cui uno con una ferita sanguinante sul viso, e un paio di braccia addizionali. Il valore di questo fantastico prodotto supera i 400 euro, senza contare le spese di spedizioni aggiuntive. Per ricevere a casa la statua di Himejima occorrerà aspettare il mese di luglio 2021; i preordini, tuttavia, sono già aperti, non lasciatevi scappare quest'opportunità.

Gyomei Himejima è il più alto, robusto e anziano membro del Demon Slayer Corps. Nonostante la cecità, viene considerato da tutti come uno dei Demon Slayer più abili in battaglia. Himejima è il Pilastro della Roccia e in combattimento utilizza un'ascia collegata a una pesante sfera chiodata da una catena.