Demon Slayer: tutta la potenza di Zenitsu in una splendida figure da 400 euro

La serie creata da Koyoharu Gotoge, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, ha raggiunto risultati a dir poco impressionanti nel corso dei 4 anni di pubblicazione sulle pagine della rivista Weekly Shonen Jump, e continua a registrare record, l'ultimo grazie all'uscita della pellicola Infinity Train nei cinema giapponesi.

Il travolgente successo delle avventure di Tanjiro è da legarsi indubbiamente allo stile dell'autrice, ma soprattutto alla scelta dell'ambientazione, e alla presenza di personaggi simpatici, sensibili, potenti ed estremamente abili nel combattimento.

Uno dei primi personaggi che si uniscono a Tanjiro nel suo viaggio per trovare una cura in grado di far tornare del tutto umana sua sorella Nezuko, è il giovane Zenitsu Agatsuma, che presenta molti aspetti interessanti, come la sua doppia personalità, il senso dell'udito estremamente sviluppato che gli consente di percepire anche le emozioni altrui, e un'innata abilità nella tecnica della Respirazione del Fulmine. Per celebrare quindi uno dei personaggi più amati dalla community, Hero Belief x Hunter Fan Studio ha realizzato la magnifica figure che potete vedere nel post in fondo alla pagina.

Si tratta di una statua alta 28 centimetri, da cui trapela un'immensa cura per i dettagli. Per chi fosse interessato a questo pezzo da collezione è già possibile pre ordinarlo per 410 euro, per riceverlo nel 2021, per quanto ancora non sia stata definita una data d'uscita precisa. Inoltre saranno disponibili due versioni, rispettivamente con e senza sangue.

Ricordiamo che da recenti indiscrezioni sembra che ci sia un nuovo progetto in lavorazione per la serie, e vi lasciamo ad un esplosivo cosplay femminile di Inosuke.