Demon Slayer: tutto il potere del Pilastro Shinobu Kocho nel fantastico cosplay di Nyukix

L'incredibile successo ottenuto da Demon Slayer, alimentato dalla buona trasposizione animata ad opera dello studio Ufotable, e soprattutto dal film campione d'incassi Infinity Train, ha portato un gran numero di appassionati a vestire i panni dei personaggi dell'opera di Gotoge, come la cosplayer Nyukix che ha deciso di omaggiare Shinobu Kocho.

L'Hashira dell'Insetto non ha svolto un ruolo importante nella pellicola sopra citata, ma rimane uno dei primi Pilastri incontrati dalla squadra di Tanjiro, intervenuta nel confronto con il clan dei Ragni, che rivedremo nella seconda stagione, dove sarà indubbiamente più rilevante. Nonostante si mostri come una dolce ragazza dagli atteggiamenti innocenti, Shinobu è famosa per i suoi affondi con la spada, e per le strategie, legate al veleno, usate negli scontri con i Demoni, per i quali riserba un odio particolarmente profondo.

Di recente Shinobu è stata omaggiata con un cosplay molto fedele al suo design, realizzato dall'appassionata Nyukix, e che, come potete vedere nel post presente in calce, contiene ulteriori dettagli che sottolineano il legame del Pilastro con le sue capacità, ovvero una piccola farfalla blu sull'elsa della sottile spada realizzata appositamente per lei, che usa quasi come se fosse un ago, per iniettare liquidi velenosi nei corpi degli avversari.

Ricordiamo che la prima linea di Funko Pop di Demon Slayer è andata sold out in pochi minuti, e vi lasciamo ai rumor riguardanti la produzione di un film live action.