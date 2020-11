Demon Slayer premiato ai Japan Record Awards 2020, nomination anche per la cantante LiSA

In occasione della presentazione dei candidati per i sessantaduesimi Japan Record Awards, i prestigiosi premi assegnati annualmente ai migliori brani, cantanti e compositori giapponesi, sono stati rivelati anche i vincitori dello Special Achievement Award, un importante riconoscimento assegnato dalla giuria alle opere più influenti dell'anno.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è stato uno dei vincitori, a causa del grande successo riscosso dal manga e dal film Demon Slayer: Infinity Train. A proposito della pellicola, poi, la cantautrice LiSA è riuscita a guadagnarsi un posto tra i dieci candidati al premio "Brano dell'anno", il riconoscimento musicale giapponese più prestigioso in assoluto.

La cerimonia finale si terrà il 30 dicembre 2020 in diretta streaming, e LiSA è in gara con Homura, sigla ufficiale di Demon Slayer: Infinity Train e già disco d'oro dopo tre settimane in cima alle classifiche. Per la cantante si tratta della prima nomination in assoluto ai Japan Record Awards.

Il film di Demon Slayer intanto continua a infrangere record in Giappone e Taiwan, unici due Paesi in cui è stato distribuito nei cinema. La pellicola arriverà in Italia e nel resto dell'occidente nel corso del 2021, e le prime previsioni degli analisti parlano di un possibile incasso totale compreso tra i quattro e i cinquecento milioni di dollari.