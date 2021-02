Demon Slayer si prepara a San Valentino: in programma quattro corti animati

Dopo aver portato la bella prima stagione di Demon Slayer, Ufotable ha lavorato sul film sequel che è andato in proiezione nelle sale giapponesi sul finire dello scorso anno, generando una nuova ondata di appassionati per la storia di Tanjiro e compagni. Adesso lo studio d'animazione torna a lavorare su Demon Slayer.

Non si tratta però della tanto attesa seconda stagione di Demon Slayer, bensì di un progetto collaterale nato per festeggiare San Valentino. Il sito ufficiale dell'anime ha annunciato nelle scorse ore che Ufotable animerà quattro cortometraggi animati a tema festa dell'amore, intitolati "Kimetsu GakueN Valentine-hen", traducibile con Demon Slayer: Capitoli di San Valentino.

I quattro corti animati debutteranno sul canale Youtube ufficiale di Aniplex il 14 febbraio: il primo debutterà alle ore 10, il secondo alle 13, il terzo alle 16 e l'ultimo alle 20, tutti secondo il fuso orario giapponese. Questi episodi accompagneranno anche l'evento streaming "Kimetsu-sai", creato per festeggiare il secondo anniversario dell'anime che debuttò nel 2019 e conquistò tutto il mondo. E l'ultimo dei quattro corti debutterà proprio durante l'evento streaming.

Per ora non ci sono ancora novità sulla seconda stagione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, mentre il lungometraggio Infinity Train continua a riscuotere consenso nei cinema nipponici.