Demon Slayer: presentata una magnifica figure dedicata a Nezuko Kamado

L'account Twitter @MechanicalJapan ha pubblicato sul web alcune immagini - visionabili a fondo news - tratte da una nuova e splendida figure a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, famoso e apprezzato manga realizzato da Koyoharu Gotouge, e specificatamente dedicata a Nezuko Kamado, l'amata sorellina del protagonista.

La statuetta, che raffigura Nezuko seduta sulla cassa in cui viene chiusa più volte nel corso della storia, è in scala 1/8 ed è prodotta da Aniplex. Secondo quanto annunciato, è alta 16,2cm e sarà resa disponibile da giugno 2020, ma la compagnia ha reso noto che i preordini sono già stati aperti.

Nel caso in cui non lo doveste conoscere, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba è un amato manga concretizzatosi grazie al lavoro di Koyoharu Gotōge e pubblicato sulla rivista Weekly Shōnen Jump della Shūeisha a partire dal 15 febbraio 2016. In italia, invece, Star Comics ha ufficialmente annunciato l'acquisizione dei diritti per la pubblicazione del manga nella nostra lingua a partire da aprile 2019. Nel caso in cui foste interessati, sulle pagine di Everyeye è inoltre presenta la nostra anteprima a riguardo.

A seguito dell'incredibile e insperato successo riscosso dall'opera, si è infine deciso di realizzarne anche un adattamento anime a cui ha lavorato lo studio Ufotable. La serie è stata trasmessa in Giappone dal 6 aprile 2019 su Tokyo MX, GTV, GYT, BS11 e varie altre reti nipponiche. La regia è a cura di Haruo Sotozaki, mentre Yuki Kajiura e Gō Shiina si sono occupati della colonna sonora sfoggiata dalla produzione. Akira Matsushima, invece, ha lavorato al character design mentre Hikaru Kondo è stato accreditato in qualità di produttore della serie. In Italia i diritti sono stati acquistati da Dynit che ha trasmesso la serie in simulcast con l'uscita nipponica - il tutto ovviamente con sottotitoli in italiano - sul portale VVVVID dal 20 aprile 2019 con il titolo abbreviato in Demon Slayer. Recentemente è stata inoltre confermata una seconda stagione dedicata all'anime, una notizia che ha fatto la gioia di numerosissimi fan.

L'opera narra le gesta di Tanjiro, il primogenito di una famiglia che vive in una casa tra i boschi. Un giorno, il ragazzo giunge in città per vendere del carbone, ma a causa del lungo viaggio, non riesce a far ritorno a casa prima dell'imbrunire. Vista la situazione, un amico di famiglia gli consiglia di restare a dormire da lui ai piedi di una montagna, avvertendolo di alcune strane voci che sembrerebbero indicare la presenza di non meglio specificati demoni notturni che attaccano chiunque si aggiri per i boschi di notte. La mattina seguente, Tanjiro torna finalmente a casa ma davanti a sé trova solo morte e distruzione. La sua dimora è in rovina e tutti i suoi familiari sono stati fatti a pezzi, se non per la sua sorellina Nezuka, misteriosamente trasformatasi in un demone. Tajiro deciderà quindi di mettersi in viaggio per scoprire come far tornare umana Nezuka.