Demon Slayer: presentata una magnifica statua di Shinobu da quasi 400 euro

Magic Cube Studio ha appena aperto i preordini per la meravigliosa statuetta da collezione dedicata a Shinobu Kocho, il Pilastro degli insetti in Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Nonostante il prezzo all'apparenza proibitivo, fissato a 380 dollari escluse le spese di spedizione, il prodotto è quasi in sold out con oltre l'80% di statuette vendute.

La statua raffigura Shinobu durante l'utilizzo del respiro dell'insetto, più nello specifico mentre utilizza la tecnica della danza della farfalla. Il prodotto è completamente in resina, dipinto a mano ed è alto circa 52 centimetri. Magic Cube Studio ha messo in commercio 520 pezzi, ma oltre 410 sono stati acquistati nelle prime ore. In calce potete dare un'occhiata alla statuetta da collezione e trovare il link di Ebay.

Nel manga di Koyoharu Gotouge Shinobu Kocho ha appena 18 anni ed è l'insegnate di Kanao, sua succeditrice nel ruolo di Pilastro degli insetti. Nella seconda stagione dell'anime, attesa per il generico 2021, la ragazza dovrebbe fortunatamente ricoprire un ruolo di maggior rilievo.

E voi cosa ne pensate? Vi piace la statua? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Per maggiori informazioni sull'anime dell'anno invece, vi rimandiamo alla news dedicata al film di Demon Slayer, la cui data di uscita sarà rivelata il 10 aprile 2020.