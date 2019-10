Demon Slayer, presentate le bellissime action figure ufficiali di Tanjiro e Nezuko

Nel corso della giornata odierna, Crunchyroll ha mostrato le due nuovissime uscite dedicate a Tanjiro e Nezuko Kamado, il duo protagonista dell'ormai celebre Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Le due statuette, visibili in calce all'articolo arriveranno nel 2020 per il modico prezzo di circa 120 euro l'una.

Entrambi i prodotti, firmati ArtFX e Kutobukiya, sono stati realizzati in vinile e sono alti circa 18 centimetri. Il prezzo originale per la spedizione è di 129,99 dollari l'uno, corrispondenti a circa 120 euro. Nonostante i preordini siano già stati aperti, Crunchyroll ha confermato che le spedizioni non saranno effettuate prima di giugno 2020.

Secondo quanto rivelato, il lavoro dietro la produzione di questi meravigliosi oggetti da collezione sarebbe stato enorme. Prima di essere approvati infatti, entrambi sono stati esaminati dalla casa editrice Shueisha e dalla mangaka Koyoharu Gotoge.

Tanjiro e Nezuko sono i protagonisti di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, il meraviglioso anime di Studio Ufotable. L'incredibile successo riscosso dall'opera, ha permesso allo studio di lavorare anche su una trasposizione cinematografica, annunciata pochi giorni fa e programmata per la fine del prossimo anno.

E voi cosa ne pensate? Vi piacciono? Noi intanto vi ricordiamo che l'anime ha trasmesso il suo episodio finale settimana scorsa, e che presto arriverà anche uno spettacolo teatrale tratto dal lavoro della sua autrice.