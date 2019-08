Demon Slayer, prime immagini per l'episodio 21 dell'anime

Ormai l'adattamento animato di Demon Slayer è un vero e proprio trand, uno dei progetti in corsa che i fan aspettano con più trepidazione di settimana in settimana. Da quando ha debuttato l'episodio 19, l'interesse per la serie televisiva è schizzato alle stelle, ed è facile intuire il motivo.

Lo scontro tra Tanjiro e Rui è un capolavoro di stile, un gioco di arte e contrapposizione animazione e storia perfetto, un connubio visivo frutto dell'amore per l'animazione verso l'opera di Koyoharu Gotouge. E a proposito dell'incredibile combattimento, avete già ammirato lo scontro con la magia dei 60 fps?

In ogni caso, la narrazione susseguita all'epica scena ha trovato l'apparizione di Giyu, Pilatro dei cacciatori di demoni, che ha sconfitto il numero 5 delle dodici luna demoniache con un solo colpo, l'11° kata, una tecnica ancor più forte dell'asso della manica di Tanjiro. La morte del villain fa seguito a un flashback, lo stesso che riprenderà dalle prime immagini dell'episodio 21 che andrà in onda questa sera su VVVVID, in cui conosciamo meglio la figura del sottoposto di Kibutsuji. In particolare, nella puntata odierna, scopriremo come Rui è entrato a far parte delle lune demoniache, per poi tornare sul presente con la conclusione della saga.

Non ci resta, dunque, che aspettare la nuova puntata questa sera, al solito sottotitolata in italiano, per scoprirne di più sul mitico mondo di Demon Slayer. E voi, cosa ne pensate dei potentissimi Pilastri dei cacciatori di demoni?