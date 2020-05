Demon Slayer: i primi volumi sfondano quota 3 milioni

La cavalcata di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sembra infinita. Il manga ha dapprima battuto ONE PIECE nel 2019 nella classifica Oricon per la serie più venduta, mentre in questo primo semestre di 2020 ha battuto altri record di quello che è sempre stato il re dei manga. Negli ultimi giorni, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba ha continuato a vendere.

Le sue settimane di dominio assoluto della classifica gli hanno consentito di rompere prima la barriera del milione per volume, poi quella dei due milioni. Probabilmente mai nessuno si sarebbe aspettato che i primi volumi di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba superassero quota 3 milioni, eppure il manga ci è riuscito.

A confermarlo è la classifica Oricon della scorsa settimana che testimonia come il primo volume di Demon Slayer abbia venduto 3.083.182 copie totali, seguito dal secondo con 3.001.275. Anche l'ottavo tankobon, a sorpresa, sfora quota tre milioni con ben 3.000.059 copie vendute, mentre basterà attendere la prossima settimana per vedere anche gli altri 15 volumi superare questo nuovo traguardo.

L'impressione è Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continuerà a vendere ancora per tanto tempo e con il film in arrivo a fine anno non è improbabile vedere i primi volumi anche a quota 4 milioni, fatto mai successo nella storia delle classifiche Oricon.