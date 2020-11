Demon Slayer: il Primo Ministro ha citato una tecnica della serie durante una Commissione

Sembrerà paradossale, ma è successo davvero. Il nuovo premier del Giappone, il primo ministro Yoshihide Suga, sembra aver preso a cuore Demon Slayer, tanto da citare una tecnica dell'opera durante una riunione per la Commissione Bilancio alla Camera dei Rappresentanti. Ecco cos'è successo nella giornata di ieri.

Demon Slayer sta affrontando un successo inarrestabile, una popolarità tale che sembra aver contribuito a riempire gli affari dello studio ufotable per almeno 5 anni. Eppure, resta impensabile immaginare che il Primo Ministro del Governo Giapponese, durante una riunione per la Commissione Bilancio, si sia rivolto a un membro dell'opposizione citando una tecnica del franchise.

La conversazione tra il Premier e Kenji Eda, membro dell'opposizione del Partito Costituzionale Democratico del Giappone, è avvenuta tra quelli che in realtà sono anche due vecchi amici con un passato politico in comune. Per questo, il ministro Suga si è rivolto a lui dicendo: "Dato che mi sto rivolgendo a lei, Signor Eda, userò la "tecnica della respirazione della concentrazione assoluta" per rispondere alla sua domanda".

Più tardi, il Capo-Segretario di Gabinetto, Katsunobu Kato, avrebbe detto: "Lo sappiamo che la "tecnica della respirazione della concentrazione assoluta" proviene da Demon Slayer, ma non vi so dire se il Primo Ministro abbia o meno letto effettivamente il manga".

E voi, invece, cosa ne pensate di questo esilarante siparietto? Diteci la vostra opinione a riguardo, come di consueto, con un commento qua sotto.