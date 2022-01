Demon Slayer, ancora problemi dai fan: assaltato l'Onlyfans di una cosplayer di Nezuko

La minaccia del quartiere a luci rosse ha portato diversi problemi in Demon Slayer stagione 2. Tanjiro infatti non è ancora abbastanza forte per affrontarla da solo e, nel momento di maggior pericolo, è intervenuta Nezuko. La ragazza demoniaca tuttavia si è mostrata in una versione completamente nuova, più cresciuta rispetto al solito.

E qui sono nati altri problemi, ma non all'interno di Demon Slayer 2 stavolta, bensì fuori. Mentre Nezuko combatteva in questa forma fisicamente più matura, diversi spettatori della serie hanno pensato di farsi sentire e di protestare contro la forma più sessualizzata di Nezuko. Essendo cresciuta fisicamente, elementi come il seno e le gambe sono stati notevolmente accentuati, scatenando il caos in rete.

Oltre a scagliarsi contro questa scelta di rendere Nezuko più sexy, diversi fan di Demon Slayer si sono lanciati all'attacco di una cosplayer che carica le proprie foto su Onlyfans e non solo. Fegalvao ha caricato sul suo account un cosplay di Nezuko adulta, ispirandosi proprio alla recente versione del personaggio di Demon Slayer, ricevendo messaggi come "Non mancare di rispetto a Nezuko con questa me**a" oppure "Perché si deve sessualizzare Nezuko? Ha solo 12 anni nell'anime".

Parole che comunque non sono rimaste inosservate dato che altri hanno risposto che non bisogna offendersi per situazioni del genere, o puntualizzando certi dettagli su Demon Slayer. Ciò che rimane comunque è una polemica che purtroppo sta coinvolgendo diversi luoghi della rete. Per cambiare, meglio osservare questo cosplay lowcost del seno di Nezuko.