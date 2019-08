Demon Slayer, il producer spiega com'è iniziata la produzione dell'anime

Dopo l'episodio 19 di Demon Slayer, qualcosa pare essere mutato nell'immaginario artistico e visivo dell'omonima opera, al punto che lo studio ufotable ha persino ringraziato i fan per l'immensa mole di complimenti ricevuti a seguito dell'ultimo scontro tra Tanjiro e una delle dodici lune demoniache.

Le attenzioni, dunque, sono tutte rivolte al titolo di Koyoharu Gotouge, dove anche la stessa sensei è rimasta a bocca aperta dopo l'ultima puntata. E mentre si mobilita il prossimo episodio della serie, in onda questa sera su VVVVID, emergono le prime parole del producer dell'anime che rivela com'è entrato a far parte dell'adattamento più famoso della stagione estiva. Yuma Takahashi racconta al pubblico com'è iniziato al lavoro all'interno del team, che vi riportiamo quanto segue:

"Ho lavorato come producer per altri progetti dello studio ufotable, tra tutti Garden of Sinners e Fate/Zero; dopo aver fatto parte, nel medesimo ruolo, anche per Fate/Stay Night Heaven's Feel i miei rapporti con lo studio si sono consolidati. Per quanto riguarda Demon Slayer, c'era una sensazione comune di tornare a lavorare insieme, ed è per questo motivo che sono stato chiamato. Sin da quando ho letto il manga mi sono detto "se questi personaggi si muovessero in un anime sarebbe davvero interessante!" A partire dalle citazioni dei personaggi multiforme, passando dalle dinamiche scene di combattimento e dai demoni terrificanti, fino alla storia retta da tutti questi stessi personaggi, oggi posso dire di seguire il manga settimanalmente con grande eccitazione."

Fortissimi sentimenti quelli del produced Takahashi, che rivela di aver preso parte al progetto grazie alla sua stretta collaborazione con l'azienda ufotable, garante dell'altissima qualità di questo strepitoso anime.