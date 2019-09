Demon Slayer, il produttore parla nuovamente della produzione dell'anime!

Ufotable sta lavorando duramente all'adattamento animato di Demon Slayer, mettendocela tutta per realizzare la miglior serie televisiva possibile. In un crescendo continuo, infatti, l'anime sta riuscendo nell'ardua impresa di ergere la creatura di Koyoharu Gotouge a miglior shonen dell'anno.

Gli animatori ce la stanno mettendo tutta, in un clima ordinato e di rispetto dei lavori e delle pause. Questo è ciò che Yuma Takahashi tiene a ribadire, a fronte di un'incredulità che sta rendendo Demon Slayer un vero gioiello di stile visivo. Sono molte le domande che arrivano anche da oltre oceano sulla produzione della serie televisiva, non lasciando scappare nessuna informazione dalle parole del producer.

In una recente intervista per Crunchyroll, il produttore ha rivelato di essere un assiduo lettore di Jump, per questo motivo è stato interessato all'opera sin dalla sua prima serializzazione. Nonostante la grande passione, anche del team presso ufotable e dei doppiatori, resta comunque un lavoro difficile, settimana dopo settimana. Infine, alla domanda se la sensei fosse tenuta in considerazione nel progetto, Takahashi ha risposto che non solo aspettano e rispettano i suoi consigli, ma che cercano appositamente la sua approvazione alla sceneggiatura e al character design, al fine di garantire il miglior adattamento animato possibile.

Il lavoro dunque, pare seguire una produzione idealmente perfetta, un gioco di squadra dove ognuno fa la propria parte per rendere Demon Slayer uno dei migliori titoli di animazione dello studio.