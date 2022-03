Demon Slayer, un professore diventa virale: va a lezione con un cosplay di Akaza

Demon Slayer ha appassionato tutti grazie all'anime di Ufotable. D'altronde, lo studio ancora con problemi di evasione fiscale ha dato davvero un'altra spinta al dinamismo delle scene ideate da Koyoharu Gotouge. È anche grazie al loro lavoro di regia e di animazioni che la serie è diventata un fenomeno mondiale.

Con i numeri che circolano, è inevitabile che Demon Slayer sia penetrato anche in contesti particolari, spingendo le persone a preparare qualcosa di unico e a presentare l'affetto per la serie in modi inusuali. Un professore è diventato virale proprio per questo motivo, mettendo in scena un cosplay a tema Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba.

Durante una lezione, alcuni studenti iniziano a fare un video del loro professore di matematica che si è presentato con un cosplay di Akaza. Seppur il filmato non sia in altissima definizione, si notano bene i capelli rossicci, la giacchetta scarlatta e le linee sul corpo preparate in bodypaint che replicano i tratti distintivi del demone della luna crescente. Oltre a qualche frase lanciata durante la spiegazione, il professore non esita nel mettersi in posa e iniziare uno degli attacchi di Akaza, per il divertimento di tutti i suoi studenti.

Akaza non tornerà nella prossima stagione, con i nemici di Demon Slayer 3 che per ora saranno altri demoni.