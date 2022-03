Demon Slayer: il profondo legame che unisce Daki a suo fratello Gyutaro

L’arco narrativo del quartiere a luci rosse nella seconda stagione di Demon Slayer ha riversato numerosi colpi di scena, alcuni particolarmente graditi dalla community, come l’importanza assunta dal Pilastro del Suono Tengen Uzui, e altri decisamente più sorprendenti e devastanti, come la reale identità della Sesta Luna Crescente.

Daki si è infatti dimostrata, almeno inizialmente, un’avversaria ostica ma sostenibile in uno scontro diretto persino da Tanjiro, un semplice, per quanto talentuoso, ammazzademoni. Con l’avanzare degli eventi e della trama tuttavia, la Demone si è rivelata più pericolosa, aggressiva e soprattutto con un importante alleato dalla sua parte. Si tratta di suo fratello Gyutaro, col quale condivide il titolo di Sesta Luna Crescente, e protagonista di una raccapricciante e grottesca scena mentre esce dal collo di Daki.

Quanto descritto rappresenta una delle scene più disturbanti dell’intera serie, eppure nasconde un significato che si ritrova nel profondo legame che unisce i due personaggi. Quando erano ancora umani, Gyutaro e Ume, nome reale di Daki, vivevano un’esistenza misera, costretti a lavori al limite della legalità. Desiderata da un samurai, la giovane Ume si ribellò all’uomo, venendo poi bruciata viva dallo stesso guerriero. Dopo aver trovato il corpo di sua sorella, Gyutaro decise di vendicarla, e poi i due vennero trovati da una precedente Luna Crescente, che li rese due Demoni.

Considerando Ume il suo orgoglio, e provando profondi sensi di colpa per la sua morte, al momento della trasformazione Gyutaro e Daki divennero un’unica entità. Inoltre Daki non può essere uccisa se Gyutaro è ancora dentro il suo corpo, come se suo fratello maggiore ora volesse perennemente proteggerla ed essere pronto ad intervenire quando la situazione si fa insostenibile.

Un rapporto estremamente umano che ha reso il finale di stagione più intenso e commovente.