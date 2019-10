Demon Slayer: i protagonisti diventano cyborg in questo crossover con Metal Gear Rising!

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba sta vincendo premi su premi nelle ultime settimane, confermandosi come uno degli anime migliori di questo 2019. A questo proposito, un utente Reddit ha deciso di celebrare l'opera creando un crossover con una delle serie videoludiche più apprezzate di tutti i tempi, quella di Metal Gear.

L'immagine visibile in calce all'articolo, raffigura Tanjiro Kamado, Zenitsu Agatsuma e Nezuko Kamado con i loro nuovi esoscheletri, ispirati a quelli degli iconici Raiden e Grey Fox. Le spade inoltre, sono state reinventate per racchiudere l'essenza di ognuno dei tre membri della squadra ammazzademoni: blu per Tanjiro, gialla per Zenitsu e rosa per Nezuko.

I personaggi di Demon Slayer e quelli di Metal Gear hanno, in realtà, davvero poco in comune. La saga di Hideo Kojima è incentrata per lo più sullo spionaggio e segue le avventure di diversi agenti infiltrati su richiesta del governo americano. L'opera di Koyoharu Gotouge invece, racconta la storia del giovane Tanjiro, in cerca di una cura per la sorella Nezuko, trasformatasi in un demone dopo essere sopravvissuta al massacro della sua famiglia.

L'utente CarlJavier08 ha deciso di unire le due saghe prendendo in prestito l'idea alla base di Metal Gear Rising: Revengeance, un videogioco multipiattaforma del 2013 incentrato sul personaggio di Raiden, un fortissimo cyborg ninja.

E voi cosa ne pensate? Vi piace questo crossover? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui vogliate saperne di più sull'anime invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione della prima stagione.