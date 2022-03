Demon Slayer: i protagonisti diventano reali grazie all'intelligenza artificiale

La saga di Demon Slayer è attualmente una delle più popolari sul fronte dell'animazione giapponese. Il gioiellino di Koyoharu Gotouge, infatti, sta stupendo milioni di appassionati in tutto il mondo, merito di un comparto tecnico straordinario a cura dello studio ufotable e di una trama divertente quanto matura.

La conclusione di Demon Slayer 2 ha portato con una piacevole sorpresa, ovvero l'annuncio della terza stagione dell'anime per il 2023. Ad ogni modo, la nuova tranche di episodi recentemente terminata ha incrementato ulteriormente la fanbase dietro al franchise che si compone anche di artisti e utenti brillanti.

L'artista di nome odelia, conosciuta sui social come dimostrano i 50mila seguaci solo su Instagram, è nota per via delle sue rappresentazioni grafiche che reinterpretano i personaggi degli anime in chiave realistica. Uno dei suoi ultimi lavori, dunque, ha provato a trasformare nella realtà i protagonisti di Demon Slayer, da Tanjiro a Nezuko, grazie all'intelligenza artificiale di artbreeder. In calce alla notizia potete dare un'occhiata al suo lavoro che è stato notevolmente apprezzato dalla community.

E voi, invece, quale di queste interpretazioni vi piace di più? Fatecelo sapere, come di consueto, con un commento nell'apposito box dedicato qua sotto.