Demon Slayer: i protagonisti illuminano lo spettacolare Skytree di Tokyo

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba continua ad acquisire una popolarità impressionante, e aumentano di giorno in giorno le collaborazioni per organizzare speciali eventi a tema, capaci di attirare molti degli appassionati dell’opera di Koyoharu Gotoge, come una speciale partnership con la torre più alta del Giappone, la Tokyo Skytree.

Chiamata Kimetsu no Yaiba Wishes to the Heavens Tokyo Skytree, l’iniziativa sarà inaugurata giovedì 21 ottobre 2021, e rimarrà aperta al pubblico interessato per tre sere consecutive. A rendere il tutto più magico, oltre all’atmosfera ricreata all’interno di cui parleremo successivamente, ci sarà un cambio periodico delle luci sulla torre, a ricreare i colori dei design dei protagonisti.

L’ascensore principale, che porterà i visitatori all’observation floor, sarà decorato con i pattern degli abiti di Tanjiro e compagni, mentre una volta arrivati sul piano in questione sarà possibile fare delle foto con dei loro cartonati. Come potete vedere dalle immagini riportate in calce, nelle pareti interne saranno raffigurate le silhouette dei protagonisti, con diverse linee di dialogo sullo sfondo, per ricordare alcuni dei momenti più importanti della serie. Durante la visita sarà anche trasmessa una speciale sequenza animata.

Rispettando il nome dell’evento sarà possibile acquistare dei fiocchi sopra cui scrivere i propri desideri, e naturalmente non mancherà merchandise dedicato alla speciale collaborazione, di cui abbiamo riportato alcune immagini in fondo alla pagina. I giochi di luci sulla torre avverranno solo tra il 21 e il 23 ottobre, ma il resto dell’evento sarà aperto al pubblico fino al 20 gennaio 2022.

