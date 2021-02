Demon Slayer: i protagonisti dell'opera arrivano nei McDonald's giapponesi

L'onda di successo che ha travolto Demon Slayer non accenna a diminuire. Dopo le numerose iniziative partite in seguito al clamore della pellicola "abbatti-record", questa volta il franchise di Koyoharu Gotoge ha stretto un'importantissima partnership con la più importante catena di fast food al mondo.

Sebbene Demon Slayer: Infinity Train sia ancora un'esclusiva giapponese, pare che anche McDonald's sia salito a bordo di questa carrozza. Nel mese di marzo, nei fast food presenti nel territorio nipponico sarà inaugurato un nuovo set di Happy Meal incentrato su Tanjiro, Nezuko e gli altri protagonisti della serie.

Sul proprio account Twitter ufficiale, McDonald's Japan ha condiviso un primo leak su cosa dovranno aspettarsi i fan dell'opera. Nell'immagine pubblicata, che potete vedere in calce all'articolo, possiamo vedere Tanjiro trasformarsi in un dipendente della nota catena e servire uno dei loro piatti.

Al momento non è ancora chiaro quali sorprese sarà possibile trovare in questo set di Happy Meal, né tanto meno se questa iniziativa approderà anche in Occidente. Solitamente, tra gli oggetti "nascosti" nei box McDonald's è possibile trovare peluche, pupazzi e persino carte collezionabili, come nel caso di quelle Pokémon.

Come accogliereste questa possibilità?