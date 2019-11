Demon Slayer: e se i protagonisti della serie fossero dei Pokémon?

Ormai è tutto pronto per la nuova serie dei Pokémon, prevista al debutto il prossimo 17 novembre. Ci separano solamente due giorni dalle nuove avventure di Ash e Go, il nuovo compagno dell'iconico protagonista. Ma a proposito del franchise, vi siete mai chiesti come apparirebbero Tanjiro e Nezuko se fossero dei Pocket Monster?

Lo straordinario successo di Demon Slayer ha permesso all'adattamento animato della perla di Koyoharu Gotouge di diventare l'anime dell'anno secondo la rivista Newtype, uno dei magazine più in voga in patria. La popolarità della serie è talmente elevata che sul web, quotidianamente, non si fa altro che parlare della competizione tra il manga e ONE PIECE, a riprova delle straordinarie vendite di Kimetsu no Yaiba che ha duplicato i numeri del capolavoro di Eichiro Oda lo scorso mese.

Per omaggiare l'incredibile fama dell'opera, un fan, un certo salt_the_wizard, ne ha approfittato per realizzare un'incredibile illustrazione in cui immagina alcuni dei personaggi più importanti di Demon Slayer, Tanjiro, Nezuko e Giyu, in chiave Pokémon. La rappresentazione grafica in questione, che potete ammirare in calce alla notizia, ha ricevuto manifestazioni di apprezzamento immense dalla community, con oltre 11 mila valutazioni positive. Inoltre, grazie ai centinaia di commenti, è possibile notare l'entusiasmo dei fan che hanno ben gradito la genialità della rappresentazione.

E voi, invece, cosa ne pensate di questo particolare cambio di prospettiva? Vi piacciono i personaggi di Demon Slayer con le sembianze dei Pokémon? Diteci la vostra, come sempre, con un commento qua sotto.