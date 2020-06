Demon Slayer: la PS5 si veste con i colori degli ammazzademoni nella fan art di un utente

Manca ancora qualche mese all'arrivo di Playstation 5, ma alcuni fan anime hanno già provato ad immaginare una serie di skin ispirate alle loro opere preferite. In particolare oggi abbiamo deciso di mostrarvi il lavoro dell'utente Ruzagon, che nella giornata di ieri ha presentato ai fan di Demon Slayer una skin ispirata all'outfit di Giyu Tomioka.

Come potete vedere in calce, l'utente ha utilizzato il colore rosso dell'abito del pilastro dell'acqua per rivestire il joypad, mentre il motivo giallo e verde visibile nella parte sinistra dell'outfit è stato utilizzato come rivestimento per la parte esterna della Playstation 5. Gli utenti Reddit hanno premiato l'idea con più di 3000 upvote ed hanno richiesto diverse versioni ispirate agli outfit di Tanjiro e Nezuko.

Demon Slayer è ormai diventato da qualche mese un successo mondiale, e recentemente è stata confermata l'esistenza di un gioco per PS4 in uscita nel 2021. Vista la crescente popolarità dell'anime, una skin per PS5 ispirata ai colori degli ammazzademoni potrebbe non essere una cattiva idea.

E voi cosa ne pensate? Cosa scegliereste tra questo modello e quello classico di colore bianco? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui non l'aveste ancora fatto poi, vi consigliamo di spendere cinque minuti per dare un'occhiata alla nostra recensione di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, la prima stagione dell'anime tratto dal manga di Koyoharu Gotouge.