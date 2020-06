Demon Slayer: pubblicato un artwork a tema per festeggiare la stagione della pioggia

Il ricco franchise di Demon Slayer, dopo un un inizio tutt'altro che scoppiettante, è infine riuscita a conquistare l'interesse di una larga fetta di pubblico, in particolare grazie al sopraggiungere di un adattamento animato del manga che ha saputo allargare enormemente la fanbase, con milioni di fan in tutto il mondo.

Nonostante la grande attenzione ottenuta dalla produzione, come sicuramente saprete non molto tempo addietro il creatore dell'IP, Koyoharu Gotōge, aveva svelato che l'opera sarebbe giunta presto alla sua conclusione, una scelta che ha stupito moltissimi utenti che però si sono mostrati assai felici per la decisione presa. Dopotutto, è sempre meglio chiudere una serie nel suo momento di massimo splendore piuttosto che dover attendere di vederla spremuta come un limone prima di giungere alla tanto agognata conclusione. La decisione presa ha contribuito ad accrescere il numero di fan legati all'opera, sempre ben felici d'entrare in contatto con produzioni parallele legate al franchise.

Ebbene, nel corso di queste ultime ore Ufotable ha voluto pubblicare su Twitter un simpatico artwork a tema Demon Slayer e visionabile a fondo news in cui è possibile vedere i vari personaggi dell'opera disegnati in stile "deformed", il tutto al fine di festeggiare l'imminente arrivo della stagione della pioggia in Giappone, un piccolo omaggio che ha saputo fare la felicità di moltissime persone.

Prima di salutarvi, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra recensione del manga Demon Slayer.